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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيصل الصواغ: مضيق هرمز يتصدر أولويات الولايات المتحدة في مساعيها لحل أزمة الطاقة

فيصل الصواغ
فيصل الصواغ
محمود محسن

قال فيصل الصواغ رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي، إنّ  مضيق هرمز أصبح من أولويات الإدارة الأميركية، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الشرق الأوسط، وضمان نقل البضائع ومشتقات البترول إلى دول العالم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ النهج الإرهابي المنظم ينسف تمامًا أي فرص حقيقية لاستئناف مفاوضات نووية جادة، فضلًا عن تقويض الحديث عن فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أصبح أمام حقيقة دامغة مفادها أن الدبلوماسية مع النظام الإيراني العبثي والإرهابي تمثل عبثًا مطلقًا من جانب هذا النظام.

طاولة المفاوضات

وأوضح رئيس الاتحاد العربي للإعلام الرقمي أن طهران تفرض "الدبلوماسية القذرة"، من خلال إطلاق العنان لميليشياتها الحوثية في اليمن لتهديد الأمن والاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن استهداف المملكة العربية السعودية مؤخرًا، مشيرًا إلى استهداف الرياض اليوم أيضًا، في محاولة بائسة لخلق أوضاع ضغط وهمية تسعى إيران من خلالها إلى تحسين شروط بقائها على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأميركية.

فصيل الصواغ الاتحاد العربي للإعلام الرقمي الشرق الأوسط البترول العالم

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