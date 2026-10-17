رجل استثنائي.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي حقق معجزة على أرض الواقع خلال حكم مصر

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مصر أمام تجربة لرئيس استثنائي في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: إذا قال فعل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي حقق معجزة على أرض الواقع وما تحقق خلال لسنوات الماضية ما كان ليتحقق في 30 عامًا.

واستطرد أن مشروعات التنمية في عهد الرئيس السيسي تمت في وقت قياسي وحينما سأل عن مدة تنفيذ العاصمة الجديدة وقالوا 3 سنوات طلب أن تكون في عام واحد.

واصل النائب مصطفى بكري، أن الدستور لا يمنع أحد من الترشح للرئاسة، والرئيس السيسي حريص على أن يكون هناك كوادر في كل المجالات والتخصصات.