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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مصطفى بكري طلب مني عدم الحديث عن انتهاء مدة الرئاسة.. لن يتولى إدارة البلاد أي مغرض أو خائن .. ومجلس النواب يقرر عقد جلسة عامة غدا

التوك شو|
التوك شو|
رحمة سمير

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي: 
 

بعد طلب الرئيس.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة عامة غدا
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث قرر مجلس النواب عقد جلسة عامة غدا، وذلك في ضوء طلب الرئيس السيسي.الرئيس السيسي: مصطفى بكري طلب مني عدم الحديث عن انتهاء مدة الرئاسة.. لكني قررت التوضيح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، إن الدستور المصري لن يُمس، مؤكدًا أن انتهاء مدته الرئاسية في عام 2030 أمر محسوم تمامًا.

منتدى مصر.. 3 محاور رئيسية لبناء الإنسان وتعزيز الحماية المجتمعية
كشف الباحث في شؤون الأحزاب علي الدالي، أن منتدى مصر يستهدف مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها بناء الإنسان المصري وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة لفتح قنوات التواصل بين الحكومة ومختلف فئات المجتمع.

100 مليون صحة.. كيف يستفيد المواطنون من الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة؟
كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عن استمرار المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن فحص ملايين المواطنين أسهم في بناء قاعدة بيانات صحية تساعد الدولة على تحديد أماكن انتشار الأمراض وتطوير الخدمات الطبية.
 

هدف ناصر منسي يمنح الزمالك دفعة قوية.. وماذا يحتاج في العودة؟
علق الناقد الرياضي محمد عصام على فوز الزمالك في مباراته الإفريقية الأخيرة أمام الجيش الرواندي في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف ناصر منسي في الدقيقة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق حقق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل مباراة العودة، لكنه يحتاج إلى تطوير أدائه الهجومي وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب فقط لحسم التأهل.
 

مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى شرح تفصيلي عن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والدول المشاركة فيه وآخر التطورات التي يضمها.

أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
تشهد البلاد استمرارًا للأجواء الخريفية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط فرص لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات، خاصة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، التي تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى الغزارة في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى غدٍ الأحد.

الرئيس السيسي: لن يتولى إدارة البلاد أي مغرض أو خائن أو مجرم أو غير مؤهل
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية: "مينفعش نجيب حد يجرب ويتعلم في مصر، الناس اللي اشتغلت 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديه الخبرة التي تؤهله لتولية المسؤولية".
 

الرئيس السيسي: لولا دعم أشقائنا في الخليج بعد 2011 مكنتش أعرف إيه اللي كان هيحصل لنا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصر واجهت ظروفًا اقتصادية صعبة عقب أحداث عام 2011، مشيرًا إلى أن احتياطي الدولة نفد، وانكمش الاقتصاد، ولم يعد هناك وقود.

الرئيس السيسي مصطفى بكري الرئاسية البلاد التوك شو

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