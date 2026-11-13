طريقة تحضير فرايد تشكن مع صوص الجبنة وصوص الرانش

يفضل العديد من الأشخاص تناول الفرايد تشكن، ولكن لا يفضل تناولها من الخارج بشكل مستمر، لذلك من الأفضل تحضير فرايد تشكن في المنزل بخطوات بسيطة مع الصوصات المميزة .
وإليكم طريقة عمل فرايد تشكن مع صوص الجبنة وصوص الرانش
مقادير فرايد تشكن
1 دجاج مقطع 8 قطع ومنظف
1 كوب دقيق
¼ كوب نشاء ذرة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا
¼ معلقة صغيرة ثوم بودرة
ملح – حسب الرغبة
فلفل أسود – حسب الرغبة
زيت للقلي
للتقديم
كاتشب
مايونيز
مستردة
كول سلو
طريقة تحضير فرايد تشكن
في وعاء ضعي الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبابريكا والزنجبيل.
تخلط المكونات حتى تتداخل.
ضيفي قطع الدجاج وتقلب مع البهارات.
غطي الوعاء بورق نيلون لاصق وندخله الثلاجة لساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.
في وعاء أخر أخلطي نشاء الذرة والبيكينج صودا والدقيق.
أغمسي قطع الدجاج بالمزيج ونضعها في طبق.
سخني الزيت في قدر على حرارة متوسطة.
ضيفي قطع الدجاج وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون.
صفي قطع الدجاج من الزيت وتوضع على مناديل ورقية في طبق.
تقدم ساخنة
مقادير صوص الرانش
1 كوب لبن رايب أو زبدة اللبن
1/2 كوب كريمة حامضة
1/2 كوب مايونيز
اوريجانو جاف
طريقة تحضير صوص الرانش
في وعاء أخلطي جميع المكونات معا
ويقدم صوص الرانش مع الفراخ المقرمشه
مقادير صوص الجبنة
200 جم جبنة شيدر أحمر
ملعقة كبيرة بهارات بطاطس
كوب كريمة
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة كركم
دقيق
حليب
زبدة
طريقة تحضير صوص الجبنة
ارفعي على النار الدقيق والنشا مع الزبدة ونقلب
ضيفي الحليب تدريجيا ونقلب حتى يصبح القوام كريميا
ضيفي الكريمة ونقلب
ضعي البهارات والجبنة ونقلب حتى تذوب الجبنة