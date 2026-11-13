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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة تحضير فرايد تشكن مع صوص الجبنة وصوص الرانش

فرايد تشكن
فرايد تشكن
نهى هجرس

يفضل العديد من الأشخاص تناول الفرايد تشكن، ولكن لا يفضل تناولها من الخارج بشكل مستمر، لذلك من الأفضل تحضير فرايد تشكن في المنزل بخطوات بسيطة مع الصوصات المميزة .

وإليكم طريقة عمل فرايد تشكن مع صوص الجبنة وصوص الرانش 

مقادير فرايد تشكن
 

1 دجاج مقطع 8 قطع ومنظف

1 كوب دقيق

¼ كوب نشاء ذرة

‏1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

‏1 ملعقة صغيرة بابريكا

‏½ ملعقة صغيرة بيكينج صودا

‏¼ معلقة صغيرة ثوم بودرة

‏ملح – حسب الرغبة

فلفل أسود – حسب الرغبة

زيت للقلي

للتقديم
كاتشب
مايونيز
مستردة
كول سلو

طريقة عمل فراخ مقرمشة

طريقة تحضير فرايد تشكن

في وعاء ضعي الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبابريكا والزنجبيل.
تخلط المكونات حتى تتداخل.

ضيفي قطع الدجاج وتقلب مع البهارات.

غطي الوعاء بورق نيلون لاصق وندخله الثلاجة لساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

في وعاء أخر أخلطي نشاء الذرة والبيكينج صودا والدقيق.

أغمسي قطع الدجاج بالمزيج ونضعها في طبق.

سخني الزيت في قدر على حرارة متوسطة.

ضيفي قطع الدجاج وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

صفي قطع الدجاج من الزيت وتوضع على مناديل ورقية في طبق.

تقدم ساخنة

مقادير صوص الرانش

1 كوب لبن رايب أو زبدة اللبن

1/2 كوب كريمة حامضة

1/2 كوب مايونيز

اوريجانو جاف

طريقة تحضير صوص الرانش

في وعاء أخلطي جميع المكونات معا

ويقدم صوص الرانش مع الفراخ المقرمشه 

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

مقادير صوص الجبنة 

200 جم جبنة شيدر أحمر

ملعقة كبيرة بهارات بطاطس

كوب كريمة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة كركم

دقيق

حليب

زبدة

صوص الجبنة الشيدر

طريقة تحضير صوص الجبنة

ارفعي على النار الدقيق والنشا مع الزبدة ونقلب

ضيفي الحليب تدريجيا ونقلب حتى يصبح القوام كريميا

ضيفي الكريمة ونقلب

ضعي البهارات والجبنة ونقلب حتى تذوب الجبنة
 

فرايد تشكن فراخ مقرمشه صوص الجبنة صوص الرانش طريقة عمل فرايد تشكن

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