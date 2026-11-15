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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

62 رحلة بالون طائر تحلق بالأقصر.. 1680سائحا يشاهدون الآثار من السماء

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم، انطلاق 62 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 1680 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والطبيعة الخلابة لمدينة الأقصر، في تجربة سياحية فريدة تحظى بإقبال كبير من زوار المحافظة.

وانطلقت الرحلات مع الساعات الأولى لشروق الشمس، وسط أجواء جوية ملائمة، حيث استمتع السائحون بمشاهدة معالم البر الغربي والشرقي، ونهر النيل الذي يتوسط المدينة، إلى جانب المعابد والمناطق الأثرية والمساحات الزراعية التي تزين ضفتي النهر، في مشهد يجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة.

ومن جانبه، قال الكابتن وائل أحمد، كابتن طيار بإحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تشهد إقبالا ملحوظا من السائحين بمختلف جنسياتهم، لما تتمتع به الأقصر من مقومات سياحية وأثرية تجعل تجربة التحليق في سمائها مختلفة عن أي مكان آخر.

وأضاف أن رحلات البالون تمنح السائح فرصة لمشاهدة مدينة الأقصر من منظور استثنائي، حيث تبدو المعالم الأثرية ونهر النيل والقرى الزراعية في لوحة طبيعية ساحرة، خاصة خلال لحظات شروق الشمس، مؤكدا أن الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان يأتي على رأس أولويات شركات البالون، مع إجراء الفحوصات اللازمة قبل الإقلاع لضمان سلامة السائحين.

وتعد رحلات البالون الطائر واحدة من أبرز الأنماط السياحية التي تنفرد بها الأقصر، حيث يقصدها السائحون من شتى أنحاء العالم لخوض تجربة التحليق فوق أكبر متحف مفتوح في العالم، ومشاهدة كنوزه الأثرية والطبيعية من السماء.

الاقصر أخبار الاقصر البالون الطائر

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