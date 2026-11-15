محافظ الشرقية يُصدر 24 قرارا بالخصم المالي بحق 62 من العاملين المقصرين

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 24 قرارا جزائيا بالخصم من الأجر بحق (٦٢) من العاملين بالجهاز الإداري بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن الزقازيق و فاقوس ومنيا القمح و كفر صقر وديرب نجم والحسينية وههيا والإبراهيمية

وقد تنوعت قرارات الجزاء بخصم ايام من الأجر وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى كتب هيئة النيابة الإدارية فرع الدعوة التأديبية بالزقازيق وعلى مذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة .

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.