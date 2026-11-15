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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بكفر الزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام سير أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة كفر الزقازيق، للإطمئنان على نسب تنفيذ الأعمال والوقوف على اي معوقات لسرعة حلها وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم الإرتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وخلال الجولة، قدم  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة  الزقازيق، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن الموقف التنفيذي للأعمال، موضحًا أنه جاري تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة كفر الزقازيق والتي تضم  ٩ شوارع و ٥ تفريعات  بمساحة إجمالية تبلغ ٩  آلاف و ٥٠٠ متر مسطح  وبتكلفة قدرها ٦ مليون جنيها  بنسبة تنفيذ ٥٠ % ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧  ، مؤكداً أنه جاري تكثيف الأعمال للانتهاء من المساحة المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع الشركة المنفذة، لسرعة نهو الأعمال مع الإلتزام بمراعاة تنفيذ صفايات الأمطار بالشوارع والأنفاق، وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والهندسية، وكذلك ضبط مناسيب غرف الصرف الصحي بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة البنية التحتية.

حرص محافظ الشرقية على الإستماع إلى أهالي المنطقة متسائلاً عن أرائهم حول الأعمال الجارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، حيث عبروا عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم والتعرف على إحتياجاتهم ومشكلاتهم علي الطبيعة، موجهاً رئيس المركز بحلها وفقاً للإمكانات المتاحة مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

الشرقية محافظ الشرقية تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية

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