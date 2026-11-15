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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«زراعة الشرقية» تكثف جهودها لدعم المزارعين وضبط تداول المبيدات ومتابعة مستلزمات الإنتاج.. صور

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الجهود الميدانية والرقابية بقطاع الزراعة ومتابعة توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين إلى جانب إحكام الرقابة على تداول المبيدات والمخصبات الزراعية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاتجار غير المرخص بما يسهم في حماية الثروة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتنفيذ حملة على محلات المبيدات والمخصبات بمركزي كفر صقر وأولاد صقر وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لمخالفات الاتجار بدون ترخيص والغش التجاري وضبط كميات من الملح الأميني المحظور استخدامه نظراً لخطورته الشديدة مع التأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التأكد من مصادر شراء المبيدات والمخصبات والاحتفاظ بشهادات تسجيل المبيدات داخل المحال

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي قيام المديرية بمتابعة مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم صغار المزارعين حيث تم  المرور على الإدارة الزراعية بالزقازيق وجمعية الزنكلون و متابعة الحصر الزراعي المدخل على المنظومة ومراجعته ميدانياً للتأكد من دقته فضلاً عن متابعة أرصدة الأسمدة بالمخازن والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بالجمعية وجاهزيتها للصرف ومناقشة المزارعين حول الخدمات المقدمة لهم ومنها خدمات الميكنة الزراعية المخفضة بنسبة 50% والتقاوي المدعمة والأسمدة المتاحة.

وفي سياق متصل نظمت الإدارة الزراعية بالزقازيق بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري ندوة إرشادية بعنوان «الحصول على كوب لبن نظيف وآمن» تناولت أساليب التعامل السليم مع الألبان وطرق الحصول عليها من مصادر موثوقة وأهمية المعاملة الحرارية الصحيحة للقضاء على الملوثات والبكتيريا وشراء منتجات الألبان من مصادر معتمدة وخاضعة للرقابة إلى جانب توضيح دور الدولة في توفير ألبان آمنة وخالية من الأمراض من خلال إنشاء مراكز معتمدة لتجميع الألبان.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الزراعة بالشرقية على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على الأسواق الزراعية ونشر الوعي بالممارسات السليمة بما يحقق التنمية الزراعية ويحافظ على سلامة الغذاء والثروة الزراعية.

الشرقية محافظ الشرقية الجهود الميدانية الدعم لمستحقيه من المزارعين تداول المبيدات

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