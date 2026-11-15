صحة الشرقية: إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض من ذوي الهمم يبلغ وزنه 150 كجم بمستشفى فاقوس

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى فاقوس العام، بقيادة الدكتور محمد نافع أستاذ الجراحة والمناظير والأورام بكلية طب الأزهر الشريف، وبمشاركة الدكتور عبدالرحمن زرقا أخصائي التخدير، وتمريض العمليات الأستاذ أحمد الشاذلي، في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض يبلغ من العمر 25 عاماً ومن ذوي الهمم، ويزن 150 كجم، وكان يعاني من سمنة مفرطة ومضاعفات صحية، أبرزها صعوبة التنفس أثناء النوم.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجهود الفريق الطبي وكفاءته في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة، مؤكداً حرص الوزارة ومديرية الشئون الصحية على دعم المستشفيات بالخبرات الطبية المتميزة، وتطوير مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للمواطنين، بما يضمن حصول المرضى على رعاية طبية متكاملة ومتميزة.

وأوضح أن المريض سبق أن خضع لمحاولات متعددة لإنقاص الوزن، من بينها تركيب بالون المعدة، والتي أسفرت عن انخفاض مؤقت في الوزن، قبل أن تعود السمنة مرة أخرى، ومع استمرار معاناته من السمنة المفرطة والمضاعفات الصحية المصاحبة لها، تقرر إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار تحت تأثير التخدير الكلي، والتي تمت بفضل الله بنجاح، مع استمرار المتابعة الطبية للمريض بقسم الجراحة بالمستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في إجراء العملية، تقديراً لجهودهم المتميزة وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.