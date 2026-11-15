قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027 ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
شوبير يدافع عن صلاح برسالة نارية لمنتقديه: «هتقولوا ولا يوم من أيامك»
رئيس حي الهرم يفي بوعده للطفل «محمود» ويبدأ تبليط شارع منزله بالإنترلوك .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض من ذوي الهمم يبلغ وزنه 150 كجم بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى فاقوس العام، بقيادة الدكتور محمد نافع أستاذ الجراحة والمناظير والأورام بكلية طب الأزهر الشريف، وبمشاركة الدكتور عبدالرحمن زرقا أخصائي التخدير، وتمريض العمليات الأستاذ أحمد الشاذلي، في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض يبلغ من العمر 25 عاماً ومن ذوي الهمم، ويزن 150 كجم، وكان يعاني من سمنة مفرطة ومضاعفات صحية، أبرزها صعوبة التنفس أثناء النوم.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجهود الفريق الطبي وكفاءته في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة، مؤكداً حرص الوزارة ومديرية الشئون الصحية على دعم المستشفيات بالخبرات الطبية المتميزة، وتطوير مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للمواطنين، بما يضمن حصول المرضى على رعاية طبية متكاملة ومتميزة.

وأوضح أن المريض سبق أن خضع لمحاولات متعددة لإنقاص الوزن، من بينها تركيب بالون المعدة، والتي أسفرت عن انخفاض مؤقت في الوزن، قبل أن تعود السمنة مرة أخرى، ومع استمرار معاناته من السمنة المفرطة والمضاعفات الصحية المصاحبة لها، تقرر إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار تحت تأثير التخدير الكلي، والتي تمت بفضل الله بنجاح، مع استمرار المتابعة الطبية للمريض بقسم الجراحة بالمستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور أحمد الشوادفي مدير مستشفى فاقوس المركزي، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في إجراء العملية، تقديراً لجهودهم المتميزة وحرصهم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة بمستشفى فاقوس العام أستاذ الجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص إطارات سيارات النقل الثقيل في سوهاج

الشرطة

كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالجيزة

أموال

تجارة مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 70 مليون جنيه في قنا

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد