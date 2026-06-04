قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
116 مليون يورو.. القيمة السوقية لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026
استراتيجية سوق العمل 2030.. كيف ستوفر مصر 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا؟
أعمال شيطانية.. أزهري عن تناول البعض لـ الزجاج أو اللحوم الحية
خبير: اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يهدف لتفويت الفرص على إسرائيل ومنع تعطيل اتفاق غزة
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر
قراءة عداد المياه في يونيو 2026 وكيفية السداد .. الخطوات وطريقة التسجيل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لمراكز الصيانة.. نينتندو تطور Switch 2 ببطارية يمكن للمستخدم استبدالها

Switch 2
Switch 2
شيماء عبد المنعم

تعتزم شركة نينتندو Nintendo الصينية، طرح نسخة معدلة من جهاز الألعاب Switch 2 في الأسواق الأوروبية، تتيح للمستخدمين استبدال البطارية بأنفسهم دون الحاجة إلى إرسال الجهاز إلى مراكز الصيانة، وذلك استجابة للوائح جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ في فبراير 2027.

استجابة مباشرة للتشريعات الأوروبية

وتفرض القواعد الجديدة على الشركات المصنعة للإلكترونيات المحمولة، بما في ذلك أجهزة الألعاب، تصميم منتجات تدعم استبدال البطاريات بسهولة من قبل المستخدمين، بهدف إطالة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية.

وفي الوقت الحالي، يتطلب استبدال بطارية Switch 2 عملية تفكيك جزئية للجهاز، وهي مهمة قد تكون معقدة بالنسبة للمستخدم العادي، أما بموجب اللوائح الجديدة، فيجب أن يكون استبدال البطارية ممكنا دون الحاجة إلى أدوات متخصصة أو زيارة مراكز الإصلاح.

نماذج جديدة للأسواق الأوروبية

وكان تقرير نشرته صحيفة Nikkei اليابانية، في شهر مارس الماضي قد كشف أن نينتندو تعمل على تطوير نسخة من Switch 2 ببطارية قابلة للاستبدال، مشيرا أيضا إلى أن وحدات التحكم Joy-Con قد تحصل على التعديل نفسه.

وأكدت الشركة لاحقا عبر موقعها الرسمي أنها تطور إصدارات متوافقة مع المتطلبات الأوروبية الجديدة، وستحمل الأجهزة المخصصة للاتحاد الأوروبي أرقام طرازات جديدة ورمز "OSM" على العبوة لتمييزها عن النسخ الحالية التي تستخدم أرقاما تبدأ برمز "BEE".

نينتندو Switch 2

تفاصيل التصميم لا تزال غامضة

ورغم التأكيد الرسمي، لم تكشف نينتندو بعد عن التعديلات الهندسية التي ستطرأ على الجهاز أو كيفية تنفيذ نظام البطارية القابلة للاستبدال. 

كما لم تؤكد الشركة ما إذا كانت وحدات Joy-Con ستحصل بالفعل على بطاريات قابلة للتبديل كما ورد في تقرير Nikkei.

كذلك لم تعلن الشركة عن خطط لطرح هذه النسخ خارج أسواق الاتحاد الأوروبي.

تغييرات ستشمل قطاع الإلكترونيات بالكامل

ولا تقتصر المتطلبات الأوروبية الجديدة على أجهزة الألعاب فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الأجهزة اللوحية وسماعات الأذن اللاسلكية. وسيتعين على الشركات المصنعة الامتثال للمعايير الجديدة أو الحصول على استثناءات خاصة.

وبالنسبة للمستهلكين، فإن الميزة الأبرز ستكون القدرة على استبدال البطارية عند انتهاء عمرها الافتراضي بسهولة وفي الوقت الذي يختارونه، دون الحاجة إلى حجز موعد للصيانة أو تحمل تكاليف إصلاح إضافية.

Switch 2 نينتندو بطارية قابلة للاستبدال أجهزة الألعاب بطارية Switch 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

عمر ربيع ياسين وابنه

بعد استبعاد والده بهيكلة الأهلي .. عمر ربيع ياسين : تاريخه أكبر من أي منصب

أحمد دياب

أحمد دياب: بطل الدوري المصري يحصل على 50 مليون جنيه بداية من الموسم المقبل

خالد مرتجي

ترشيح خالد مرتجي لعضوية رابطة الأندية الإفريقية

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد