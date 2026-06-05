أول آيفون قابل للطي.. تسريبات تكشف نظام تبريد متطور وهيكل فائق النحافة

يبدو أن أول هاتف قابل للطي من شركة آبل Apple، يتجه ليكون واحدا من أكثر مشاريعها الطموحة في السنوات الأخيرة، رغم عدم إعلان الشركة رسميا عن الجهاز حتى الآن.

وتشير تسريبات جديدة إلى أن الهاتف المرتقب، والذي يشار إليه داخليا باسم iPhone Ultra، قد يأتي مزودا بنظام تبريد يعتمد على غرفة بخار Vapor Chamber، للحفاظ على درجات الحرارة أثناء الاستخدام المكثف.

نظام تبريد لتصميم فائق النحافة

وبحسب تسريبات نشرها مصدر على منصة Weibo، يعرف باسم Fixed Focus Digital، فإن تطوير الهاتف يسير بوتيرة متسارعة، حيث تم بالفعل إرسال نماذج أولية منه إلى شركات اتصالات عالمية لاختبارها.

ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بتصميم فائق النحافة، إذ تشير التقارير إلى أن سمكه قد يتراوح بين 4.5 و5 ملم عند فتحه بالكامل، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على مستوى إدارة الحرارة.

آيفون قابل للطي

ويعد نظام غرفة البخار حلا عمليا لهذه التحديات، خاصة أن آبل اعتمدت التقنية بالفعل في سلسلة iPhone 17 Pro، ما يجعل انتقالها إلى جهاز قابل للطي خطوة منطقية لدعم الاستخدام متعدد المهام على شاشة أكبر.

مفصل من المعدن السائل وتقليل آثار الطي

كما تتكرر في التسريبات الإشارة إلى استخدام مفصل مصنوع من المعدن السائل Liquid Metal، والذي يتوقع أن يوفر متانة أعلى ومرونة أكبر مقارنة بالمفصلات التقليدية، مع إمكانية تقليل ظهور علامة الطي في الشاشة.

وتشير معلومات سابقة إلى أن سمك الجهاز عند طيه قد يتراوح بين 9 و9.5 ملم.

مواصفات أولية مرتقبة

ورغم أن فئة الهواتف القابلة للطي لا تزال حديثة نسبيا، يبدو أن آبل تسعى لتجنب بعض نقاط الضعف التي ظهرت في أجهزة المنافسين، مع التركيز على التكامل مع نظامها البيئي لتقديم تجربة تعدد مهام أكثر سلاسة.

ووفق التسريبات، قد يأتي الجهاز بشاشة داخلية قياسها بين 7.8 و8 بوصات، وشاشة خارجية أصغر، مع شريحة A20، ودعم بصمة Touch ID، إلى جانب نظام كاميرات خلفية مزدوجة.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من نحو 2000 دولار، مع احتمال إطلاقه في سبتمبر 2026 بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 Pro.