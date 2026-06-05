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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية عملاقة وكاميرا بيريسكوب .. كل ما تريد معرفته عن موتورولا Edge 70 Pro Plus

Motorola Edge 70 Pro Plus
Motorola Edge 70 Pro Plus
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus، وذلك بعد أشهر قليلة من الكشف عن إصدار Edge 70 Pro. 

ويأتي الإصدار الجديد بمجموعة من التحسينات البارزة، أبرزها كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري ودعم الشحن اللاسلكي، مع الاحتفاظ بمعظم مواصفات النسخة الأساسية.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز

يتميز هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus بشاشة Super  Extreme AMOLEDبقياس 6.8 بوصة، بدقة HD+ تبلغ 2772 × 1272 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مع دعم تقنية HDR10+ وسطوع أقصى يبلغ 5200 شمعة.

كما تأتي الشاشة بتصميم رباعي الانحناءات، وتحمل اعتماد Pantone لدقة الألوان، وشهادة SGS للعناية بالعين، إضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 7i.

هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus

معالج قوي وذاكرة سريعة

يعتمد هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus، على معالج ميدياتك Dimensity 8500 Extreme، مدعوما بذاكرة عشوائية رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية UFS 4.1 تبلغ 256 جيجابايت، ما يوفر أداء سريعا في المهام اليومية والألعاب.

نظام كاميرات رباعي بدقة 50 ميجابكسل

يضم Motorola Edge 70 Pro Plus منظومة تصوير متطورة تتكون من أربع كاميرات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، وتشمل كاميرا رئيسية Sony LYTIA 710 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 3.5 مرات، وتقريبا رقميا يصل إلى 50 مرة عبر تقنية Super Zoom Pro.


إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير الماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى مجموعة من مزايا التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي.

Motorola Edge 70 Pro Plus

بطارية كبيرة وشحن سريع

يحتوي الهاتف على بطارية سيليكون-كربون بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، إلى جانب ميزة الشحن العكسي للأجهزة الأخرى.

وتؤكد موتورولا أن البطارية قادرة على توفير ما يصل إلى 51 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة.

متانة عالية ومزايا ذكاء اصطناعي

حصل الهاتف على مكبري صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos، كما يتمتع بمعياري مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، بالإضافة إلى شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H.

ويعمل الجهاز بواجهة Hello UI المبنية على نظام Android 16، مع مجموعة مزايا Moto AI 2.0 للذكاء الاصطناعي، كما تعد الشركة بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

سعر Motorola Edge 70 Pro Plus

يتوفر هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus بنسخة واحدة تضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، بسعر حوالي 500 دولار، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف اعتبارا من 11 يونيو عبر الموقع الرسمي لشركة موتورولا في الهند وعدد من متاجر التجزئة.

Motorola Edge 70 Pro Plus موتورولا Edge 70 Pro موتورولا

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