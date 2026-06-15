المهرجان القومي للمسرح يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون

وقع المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وذلك في إطار دعم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة جيهان زكي لفعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان.

ويتضمن البروتوكول إتاحة عدد من المواقع التابعة لأكاديمية الفنون لاستضافة بعض العروض والورش الفنية، إلى جانب الاستعانة بعدد من أساتذة الأكاديمية للاستفادة من خبراتهم في عدد من فعاليات المهرجان، فضلاً عن تصوير بعض الأنشطة والفعاليات المصاحبة للدورة الجديدة.

الفنان محمد رياض يعلق على بروتوكول التعاون

وأعرب الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية الفنون، موجهاً الشكر للدكتورة نبيلة حسن على تعاونها، ومؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية باعتبارها أحد أهم الصروح الفنية في مصر، وما تمتلكه من خبرات كبيرة تسهم في إثراء فعاليات المهرجان.

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن هذا التعاون يأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للمهرجان وحرصها المستمر على تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الثقافية والفنية، بما يسهم في تقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المسرح المصري. ووجه رياض الشكر لوزيرة الثقافة على متابعتها الدائمة لفعاليات المهرجان، ودعمها لكل المبادرات التي من شأنها تطوير الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة من المبدعين.