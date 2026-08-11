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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في ختام اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
علياء فوزى

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم داخل القطاع المصرفي، حيث سجلت العملة الأمريكية ارتفاعات طفيفة في معظم البنوك مقارنة بمستوياتها السابقة.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدولار، حيث سجل 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

متوسط أسعار الدولار في البنوك 

تساوى سعر الدولار في كل من بنوك الأهلي المصري، مصر، والمصرف المتحد، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الشركة المصرفية (SAIB) نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بينما وصل السعر في بنك الإسكندرية إلى 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع.

تباينت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، حيث بلغ الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار عند مستوى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في كل من بنوك البركة، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، بنك بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي التجاري.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الدولار 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

 بينما وصل سعر الدولار في بنك نكست لنحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

وسجل المصرف العربي (AIB) أقل سعر لبيع الدولار اليوم بـ 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 

50.25 جنيه. 

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