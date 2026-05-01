معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك

أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لم يكن يتوقع هذا السيناريو في القمة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “كانت مباراة سيئة جدًا بالنسبة لنا، والنتيجة أسوأ.. لم نكن مستعدين لما حدث، لكن هذه هي كرة القدم”.

أخطاء مؤثرة وضربة جزاء غيّرت مجرى اللقاء

وأضاف:"ارتكبنا أخطاء كثيرة، خاصة في الهدفين الأول والثاني خلال الشوط الأول"، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، لكن إهدار ركلة الجزاء كان نقطة تحول حاسمة.

وتابع: "لا أريد الحديث عن ماذا كان سيحدث لو سجلنا وأصبحت النتيجة 2-1، قدر الله وما شاء فعل".

رسالة للجماهير.. ووعد بالعودة

وأكد مدرب الزمالك أن أكثر ما أحزنه هو خروج جماهير الفريق غاضبة، قائلاً: “أكثر شيء يضايقني هو جمهور الزمالك.. سنبذل كل ما لدينا في المباريات المقبلة لإسعادهم”.

دعم لحسام عبد المجيد وتوضيح أزمة الركلة

وعن تنفيذ ركلة الجزاء، أوضح أن حسام عبد المجيد هو الخيار الأول للتنفيذ، مؤكدًا أن أي لاعب قد يمر بيوم غير موفق، خاصة بعد إهداره ركلة سابقة أمام إنبي.

تعليق على لقطة عبد الله السعيد

وبشأن انفعال عبد الله السعيد أثناء استبداله، أكد المدرب أنه لم يشاهد اللقطة، ويفضل عدم التركيز على مثل هذه الأمور التي قد تثير أزمات، مشيرًا إلى أن ردود الفعل في مثل هذه المباريات تكون طبيعية.

إغلاق صفحة القمة والتركيز على القادم

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق اعتاد الضغوط منذ بداية الموسم، وأن الجهاز الفني سيغلق صفحة مباراة الأهلي سريعًا، مع التركيز على حصد النقاط الست المتبقية في سباق الدوري.