قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيه الكلام دا يا جماعة .. عمرو أديب يعلق على وفاة ضياء العوضي
بن شرقي رجل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري
أمين الفتوى: "أموال الأضاحي المهاجرة" قد تُفرغ الشعيرة من مقاصدها
لا كورة ولا شوطة كله فى المدرجات.. أحمد موسى ينتقد عبد الله السعيد
بلاش ترجعوني هيموتوني.. قريب والدة رضيعي الصف يروي كواليس صادمة
معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك
الحساب الختامي.. توصية بالبرلمان لإصدار قانون بإنشاء مركز مالي للدولة
طلبت من اللاعبين إسعاد عائلاتهم.. توروب بعد ثلاثية الزمالك: الأهلي استحق الفوز
أحمد موسى يعلق على هدف الأهلي الثالث أمام الزمالك : مزيكا
وزير الخارجية لـ ويتكوف: التسوية السلمية طريق حل الأزمات في الشرق الأوسط
البيت الأبيض يبلغ الكونجرس: الحرب مع إيران انتهت
الأهلي والزمالك| عمرو أديب ينفعل على الهواء: يروح الدوري بس نكسب القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك

إسلام مقلد

أعرب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لم يكن يتوقع هذا السيناريو في القمة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “كانت مباراة سيئة جدًا بالنسبة لنا، والنتيجة أسوأ.. لم نكن مستعدين لما حدث، لكن هذه هي كرة القدم”.

أخطاء مؤثرة وضربة جزاء غيّرت مجرى اللقاء

وأضاف:"ارتكبنا أخطاء كثيرة، خاصة في الهدفين الأول والثاني خلال الشوط الأول"، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، لكن إهدار ركلة الجزاء كان نقطة تحول حاسمة.

وتابع: "لا أريد الحديث عن ماذا كان سيحدث لو سجلنا وأصبحت النتيجة 2-1، قدر الله وما شاء فعل".

رسالة للجماهير.. ووعد بالعودة

وأكد مدرب الزمالك أن أكثر ما أحزنه هو خروج جماهير الفريق غاضبة، قائلاً: “أكثر شيء يضايقني هو جمهور الزمالك.. سنبذل كل ما لدينا في المباريات المقبلة لإسعادهم”.

دعم لحسام عبد المجيد وتوضيح أزمة الركلة

وعن تنفيذ ركلة الجزاء، أوضح أن حسام عبد المجيد هو الخيار الأول للتنفيذ، مؤكدًا أن أي لاعب قد يمر بيوم غير موفق، خاصة بعد إهداره ركلة سابقة أمام إنبي.

تعليق على لقطة عبد الله السعيد

وبشأن انفعال عبد الله السعيد أثناء استبداله، أكد المدرب أنه لم يشاهد اللقطة، ويفضل عدم التركيز على مثل هذه الأمور التي قد تثير أزمات، مشيرًا إلى أن ردود الفعل في مثل هذه المباريات تكون طبيعية.

إغلاق صفحة القمة والتركيز على القادم

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق اعتاد الضغوط منذ بداية الموسم، وأن الجهاز الفني سيغلق صفحة مباراة الأهلي سريعًا، مع التركيز على حصد النقاط الست المتبقية في سباق الدوري.

معتمد جمال الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

ترشيحاتنا

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

بالصور

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية
القلاية الهوائية
القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد