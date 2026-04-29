أحمد جلال يكشف تطورات مهمة في الأهلي ومنتخب مصر

كشف الناقد أحمد جلال، عن عدد من المستجدات المتعلقة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، وذلك في إطار استعدادات الموسم المقبل.

وأوضح جلال فى تصريحات إذاعية "أن اللاعب عبد الله السعيد ينتظر الحصول على إشارة من المدير الفني حسام حسن من أجل الانضمام إلى منتخب مصر في المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباطات الفراعنة بكأس العالم.

كما أشار إلى أن تريزيجيه أبدى موافقته على تخفيض عقده مع النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودته للفريق.

وفي سياق متصل، أكد أن إمام عاشور بات قريبًا من تمديد تعاقده مع الأهلي، على أن يحصل على راتب يقترب من مليون دولار سنويًا، في ظل رغبة النادي في تأمين استمراره.

وعلى مستوى الفريق الأول، أوضح أن الجهاز الفني للنادي الأهلي أخطر محمد الشناوي بالمشاركة أساسيًا في مباراة القمة المقبلة، مع تأكيد جاهزية ياسر إبراهيم وزيزو للمواجهة.