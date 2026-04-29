المدير الرياضي لإنبي: أرشح هذا الثلاثي لمنتخب مصر

نفى محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، ما تردد عن وجود مفاوضات بين أي من الأندية مع لاعبي إنبي في الفترة الحالية.



وقال إسماعيل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مفيش اي مفاوضات بشكل رسمي مع اي من لاعبي انبي لكن هناك احاديث من الوكلاء فقط.



واضاف: حدث جس نبض من بعض وكلاء اللاعبين مع أقطاي عبد الله وعلي محمود ومحمد شريف حتحوت لكن ليس بشكل رسمي.



وتابع: أطلب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالنظر إلى علي محمود ومحمد شريف وأقطاي عبد الله وأعتقد انهم سيمثلون إضافة للمنتخب في المستقبل.