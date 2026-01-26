بايرن ميونخ يحسم موقف الإنجليزي هاري كين

أعلن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضيةأن ناديه بدأ مفاوضات لتمديد عقد النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم الفريق، لما بعد عام 2027.

قال إيبرل "نتفاوض مع هاري".

وانضم كين /32 عامًا/ إلى بايرن ميونخ عام 2023 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وتوهج سريعًا بتسجيله 119 هدفًا في 126 مباراة في جميع المسابقات.

وأكد مسؤولو النادي الألماني منذ فترة طويلة رغبتهم في بقاء قائد المنتخب الإنجليزي لما بعد 2027.

ويملك كين شرطًا جزائيًا في عقده، لكنه أكد منذ فترة أنه يشعر بارتياح شديد في ميونخ، ولا يوجد ما يدفعه للبحث عن ناد آخر.