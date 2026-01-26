قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة إعمار غزة تبدأ خلال فبراير المقبل.. تفاصيل
بايرن ميونخ يحسم موقف الإنجليزي هاري كين
أسماء الفائزين في سكن لكل المصريين 7.. بيان هام من وزارة الإسكان بشأن المستحقين
لو عايز تفك حظر بيع بدري.. خبر يهم ملاك وحدات الإسكان الاجتماعي
الحجز ينتهي خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة عبر منصة مصر العقارية؟
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
رياضة

بايرن ميونخ يحسم موقف الإنجليزي هاري كين

هاري كين
هاري كين
عبدالحكيم أبو علم

أعلن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضيةأن ناديه بدأ مفاوضات لتمديد عقد النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم الفريق، لما بعد عام 2027.

قال إيبرل "نتفاوض مع هاري".

وانضم كين /32 عامًا/ إلى بايرن ميونخ عام 2023 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وتوهج سريعًا بتسجيله 119 هدفًا في 126 مباراة في جميع المسابقات.

وأكد مسؤولو النادي الألماني منذ فترة طويلة رغبتهم في بقاء قائد المنتخب الإنجليزي لما بعد 2027.

ويملك كين شرطًا جزائيًا في عقده، لكنه أكد منذ فترة أنه يشعر بارتياح شديد في ميونخ، ولا يوجد ما يدفعه للبحث عن ناد آخر.

هاري كين بايرن ميونيخ كرة قدم ماكس إيبرل الدوري الإلأماني

