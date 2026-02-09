قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
أبرزها الشم.. 6 علامات مبكرة لمرض باركنسون تظهر قبل سنوات من التشخيص

أبرزها الشم.. 6 علامات مبكرة لمرض باركنسون قد تظهر قبل سنوات من التشخيص
أبرزها الشم.. 6 علامات مبكرة لمرض باركنسون قد تظهر قبل سنوات من التشخيص
ولاء خنيزي

مرض باركنسون واحد من أكثر الأمراض العصبية التنكسية تقدمًا، ويصيب الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، ما يؤدي إلى ظهور أعراض حركية مميزة، مثل الرعشة في اليدين والذراعين. غير أن خبراء الصحة يؤكدون وجود علامة مبكرة خفية قد تظهر قبل سنوات من تشخيص المرض، وهي فقدان حاسة الشم.

تشير بيانات منظمة باركنسون بالمملكة المتحدة إلى أن أكثر من 95% من المصابين يعانون من ضعف أو فقدان جزئي للشم. ويُعرف هذا طبيًا باسم نقص الشم، وغالبًا ما يظن المرضى في البداية أن السبب طبيعي نتيجة التقدم في العمر أو الحساسية الموسمية أو نزلات البرد المتكررة. ومع مرور الوقت، يفقد العديد القدرة على تمييز الروائح الأساسية، بما في ذلك الطعام المألوف، ما يؤثر على جودة حياتهم اليومية، وفقا لموقع تايمز ناو.

سبب فقدان الشم في باركنسون

يبدأ مرض باركنسون في البصلة الشمية، وهي الجزء المسؤول عن معالجة الروائح في الدماغ. ويتميز بتراكم بروتين يُسمى ألفا-سينوكلين، الذي يضر بالخلايا العصبية. وتظهر هذه التغيرات عادةً أولًا في مناطق مرتبطة بالشم والجهاز الهضمي، قبل أن تمتد إلى مناطق الدماغ المسؤولة عن الحركة.

ويختلف فقدان الشم المبكر الناتج عن باركنسون عن ذلك المرتبط بالتهابات الجيوب الأنفية أو الحساسية، إذ غالبًا يحدث دون أي انسداد أنفي. وقد يجد بعض المرضى صعوبة في التعرف على الدخان، تسرب الغاز، الطعام الفاسد، أو الروائح المنزلية المألوفة.

أعراض مبكرة أخرى

على الرغم من أهمية فقدان حاسة الشم، إلا أنه لا يشير وحده إلى الإصابة بالمرض، لكن وجوده مع أعراض طفيفة أخرى قد يكون مؤشرًا مهمًا، مثل:

  • الإمساك المزمن
  • اضطرابات النوم
  • التعب المستمر غير المبرر
  • الاكتئاب وتقلب المزاج
  • تغييرات في خط اليد

عند ظهور عدة علامات معًا، يلجأ الأطباء إلى مراقبة عصبية دقيقة لتقييم الحالة بشكل أفضل.

الكشف المبكر والوقاية

لا يوجد حتى الآن اختبار وحيد قادر على تشخيص المرض مبكرًا، إلا أن مراقبة العلامات الأولية تساعد المرضى على اعتماد نمط حياة صحي والمشاركة في برامج متابعة طبية، واستفادة أفضل من العلاجات الحديثة التي تهدف إلى إبطاء تقدم المرض.

ويؤكد الخبراء على أهمية عدم الذعر، مع ضرورة استشارة طبيب مختص لاستبعاد الأسباب الشائعة، وتحديد الحاجة لإجراء تقييمات إضافية. ومع استمرار الأبحاث، قد يصبح فقدان الشم أحد أبرز إنذارات الجسم المبكرة لمرض باركنسون، مما يتيح التدخل الطبي قبل ظهور الأعراض الحركية، وتحسين جودة حياة المرضى.

