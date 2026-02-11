نتنياهو يوقع على الانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة

ذكر مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو وقع على الانضمام إلى "مجلس السلام"، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في واشنطن.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف يناير، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكيل "مجلس السلام" في القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن أسماء أعضائه قريباً.

و من جانبه، قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس “أبو مازن” إن قرارات الحكومة الاسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأنها تعطل جهود الرئيس دونالد ترامب، وتنتهك القانون الدولي وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم /الأربعاء/، حيث أشار إلى أن دولة فلسطين تعمل على ضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية للشعب في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح عباس أنه بحث مع رئيس وزراء النرويج آخر التطورات في فلسطين والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين، بالإضافة إلى قرارات الحكومة الاسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى تعميق ضم الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والمساس بمدينة الخليل والحرم الابراهيمي الشريف، علاوة على إرهاب المستوطنين، وحجز أموال الشعب الفلسطيني التي تجاوزت 4 مليارات دولار.

