أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نوابه ويؤكد تكامل الأدوار لدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية

هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١١ فبراير مع  نواب الوزير، السفير نبيل حبشي، و السفير محمد أبو بكر، و الدكتورة سمر الأهدل في إطار دعم العمل المؤسسي المشترك وتعزيز أداء الوزارة وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم الشراكات الاقتصادية والتنموية، والاهتمام  برعاية المواطنين المصريين في الخارج، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار.

تناول وزير الخارجية الملفات فى اختصاصات نواب الوزير، حيث أكد أهمية مواصلة دعم العلاقات مع الدول الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك ودعم مسارات السلم والتنمية بالقارة، فضلا عن أهمية تعميق التعاون الدولي وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية ويعزز مكانة مصر كشريك موثوق وفاعل على الساحة الدولية، كما شدد على أهمية رعاية مصالح المصريين بالخارج وتطوير الخدمات القنصلية وتوثيق الصلة بالجاليات المصرية بما يعزز من ارتباطهم بالوطن.

ومن جانبهم، أكد السادة نواب وزير الخارجية التزامهم الكامل بالعمل على تحقيق مستهدفات الوزارة، سواء فيما يتعلق بتعزيز العمل الأفريقي المشترك، أو دفع مسارات التعاون الدولي، أو الارتقاء بالخدمات القنصلية ورعاية الجاليات المصرية بالخارج، بما يعكس مكانة مصر ودورها المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية.

