لحظة طرد لاعب سانت لوبوبو في مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال

شهدت مباراة الهلال السوداني وسانت لوبوبو واقعة طرد قبل نهاية الشوط الأول في المباراة التي تجمع بين الفريقين في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 وطرد للاعب سانت لوبوبو جونيور ميندي لارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي الهلال السوداني.

وأنهى فريق الهلال السوداني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام سانت لوبوبو، في المواجهة المقامة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يحمل أهمية قصوى لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، بعدما سقط محمد عبد الرحمن غربال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 أثناء تسديده إحدى الكرات، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب، معتبرًا أن الالتحام لا يرقى إلى مستوى المخالفة.

واصل الهلال ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، مستفيدًا من اندفاع لاعبي سانت لوبوبو، حتى نجح في ترجمة تفوقه إلى هدف مستحق.

في الدقيقة 26، أطلق ستيفن إيبولا تسديدة قوية زاحفة سكنت الشباك، معلنًا تقدم الهلال بهدف أول، نتيجة تمنح بطل السودان أفضلية مهمة في سباق الصدارة.

الهدف منح الهلال ثقة أكبر في إدارة اللقاء، خاصة أن التعادل يكفيه لضمان التأهل، بينما يمنحه الانتصار صدارة مؤكدة للمجموعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى بيدي جونيور لاعب سانت لوبوبو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45 بعد تعمده شد أحد لاعبي الهلال من القميص، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

الطرد زاد من صعوبة مهمة سانت لوبوبو، الذي يحتاج للفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل.