الزراعة تعلن تجديد الإعتماد الدولي لمعمل كفر الشيخ للصحة الحيوانية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025) من قبل المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، للمعمل الفرعي لبحوث الصحة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، إن هذا النجاح، يأتي في ضوء التوجيهات المستمرة من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المعملية لضمان سلامة الغذاء، بما يؤكد على ريادة المؤسسات البحثية المصرية.

وأشارت عيد، الى أن هذا الاعتماد يختص بتشخيص ميكروب "الفيبريو" ، وهو اختبار حيوي نظراً للطبيعة الجغرافية لمحافظة كفر الشيخ كمركز لإنتاج الأسماك، لافتة إلى أن هذا الاعتماد يغطي الفحوصات الخاصة بـالأسماك والأحياء المائية والأغذية ذات الأصل السمكي ومنتجاتها والأعلاف السمكية.

وأكدت مدير المعهد، أن الحفاظ على هذا الاعتماد منذ عام 2019 يعكس استقرار منظومة الجودة وتطورها حيث يعتبر معمل كفر الشيخ ركيزة أساسية في الرقابة على الأغذية، كما إن الاعتماد الدولي يضمن اعترافاً عالمياً بنتائجنا، مما يساهم مباشرة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز الثقة في المنتج المحلي، مع توفير أقصى حماية للمستهلك.

وأشارت إلى حرص المعهد على تعميم هذا النموذج من التميز في كافة فروعه بالمحافظات، لضمان دقة الفحوص المعملية التي يعتمد عليها متخذو القرار في الرقابة على الانتاج والمزارع.