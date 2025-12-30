تونس وتنزانيا حبايب بالتعادل 1-1 والتأهل سويا لثمن نهائي أمم أفريقيا

انتهت مواجهة تنزانيا وتونس بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليضمن المنتخبان التأهل سويًا إلى الدور التالي، مستفيدين من فوز نيجيريا على أوغندا ضمن منافسات المجموعة نفسها.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا، قبل أن ينجح إسماعيل الغربي في افتتاح التسجيل لصالح منتخب نسور قرطاج من ركلة جزاء عند الدقيقة 43.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أدرك منتخب تنزانيا التعادل سريعًا عن طريق فيصل سالوم في الدقيقة 48، لتستمر المباراة دون تغيير في النتيجة حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، أنهى منتخب تونس دور المجموعات في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما حلّ منتخب تنزانيا ثالثًا برصيد نقطتين، ليحجز مقعده ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

في المقابل، ودّع منتخب أنجولا البطولة رسميًا بعدما جاء في المركز الخامس ضمن ترتيب أفضل الثوالث.