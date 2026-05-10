معتمد جمال: سيناريو مباراة اتحاد العاصمة لم يكن متوقعًا.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك

قال معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن سيناريو مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لم يكن متوقعًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «لا أريد الحديث كثيرًا عن التحكيم، وكان هدفنا تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل، ولا أعلم سبب إلغاء الهدف الذي أحرزه عدي الدباغ. هناك شوط انتهى، وسيكون هناك شوط آخر في القاهرة، ونسعى للتعويض، وستكون لدينا دوافع كبيرة في مباراة العودة لتحقيق اللقب».

وتابع: «اللاعبون أدوا ما عليهم، ودافعنا بشكل جيد، واعتمدنا على التحولات الهجومية، وكانت فرصنا أكثر للتسجيل، وسنقاتل حتى آخر دقيقة من أجل الفوز وحصد اللقب».

وأضاف: «على الأقل كنت أتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ولا أعلم سبب قرار طرد محمود بنتايج، أو احتساب 8 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع».

وواصل: «مباراة العودة ستختلف عن لقاء الذهاب، وأعمل مع اللاعبين على الجانب النفسي في ظل ضيق الوقت، والزمالك يضم لاعبين كبارًا على قدر المسؤولية، وسنبذل قصارى جهدنا في مواجهة الإياب للفوز والتتويج بالكونفدرالية».

وأكد معتمد جمال: «نختار أنسب الطرق التي نلعب بها أمام المنافس، ونحدد طريقة اللعب وفقًا لكل فريق ونقاط القوة والضعف لديه».

وتابع: «فريق اتحاد العاصمة فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، وهناك بعض نقاط الضعف لديه، وأشكر جماهيره على حسن استقبال بعثة الزمالك، كما أشكر جماهير الزمالك التي حضرت لدعم الفريق».

وتعرض الزمالك للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، على أن تُقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبل.