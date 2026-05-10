«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

علّق الإعلامي سيف زاهر على هدف نجم الزمالك خوان بيزيرا، الذي تم إلغاؤه خلال مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، التي أُقيمت على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»:

«بيزيرا شارك بديلًا وقدم أداءً كبيرًا، وسجل هدفًا عالميًا، لكنه أُلغي بسبب كرة مثيرة للجدل. الزمالك كان قادرًا على الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف، لكنه أهدر العديد من الفرص، ولاعبو الزمالك رجال وقادرون على تحقيق الفوز في القاهرة».

وتلقى الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، إذ حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم في المباراة ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

مهمة صعبة تنتظر الزمالك في القاهرة

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين خلال مباراة العودة، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق للفريق الأبيض حصد البطولة في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور على استاد القاهرة الدولي، من أجل تعويض خسارة الذهاب والعودة إلى منصات التتويج القارية، خاصة أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة في المباريات النهائية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.