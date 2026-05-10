قدّم مباراة عالمية.. حازم إمام يُشيد بأداء «شيكو بانزا» مع اتحاد العاصمة: كان أحسن واحد في الماتش

علا محمد

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بأداء الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026، مؤكدًا أن الزمالك قدّم مباراة كبيرة رغم الخسارة.

وقال حازم إمام، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «السيناريو فرض نفسه على كل شيء، لكن الزمالك قدّم مباراة كبيرة بقيادة معتمد جمال، وأنا شايف إن الفريق لعب بشكل جيد».

وأضاف: «هارد لك.. النتيجة لا تعبّر عن المباراة إطلاقًا، لأن اتحاد العاصمة لم يصنع أي فرصة خطيرة طوال اللقاء».

وتابع: «أول مرة أشوف فريقًا صاحب أرض في نهائي لا يشكل أي خطورة تقريبًا، وكل الهجمات كانت عشوائية، وحتى ركلة الجزاء جاءت من كرة عشوائية والتعامل معها كان ساذجًا».

وأشار حازم إمام إلى أن الزمالك كان يلعب بتحفظ زائد رغم وجود مساحات كبيرة في دفاع الفريق الجزائري، قائلًا: «أنا دائمًا أشعر أن الزمالك يخاف خارج ملعبه، لكن عندما تنزل وترى المنافس عاديًا يجب أن تلعب بثقة وتستغل المساحات».

وواصل: «من أول المباراة كان هناك خوف واضح وتطفيش للكرة، رغم أن الزمالك عندما كان يهاجم كان يصل بسهولة ويصنع خطورة حقيقية».

وأكد أن المباراة كانت في متناول الزمالك، موضحًا: «المساحات كانت كبيرة جدًا، وكان من الممكن استغلالها بشكل أفضل، والزمالك واجه مباريات أصعب كثيرًا في الدوري المصري».

كما أشاد بطريقة لعب معتمد جمال والتشكيل الذي خاض به اللقاء، معتبرًا أن الجهاز الفني تعامل جيدًا مع ظروف المباراة.

وتحدث حازم إمام عن تألق شيكو بانزا، قائلًا: «شيكو بانزا كان أفضل لاعب في المباراة، وقدم مستوى عالميًا، وأعتقد أن الجماهير الجزائرية اندهشت من إمكانياته».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على حزنه بسبب ضياع فرصة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، لكنه أبدى ثقته في قدرة الزمالك على التعويض خلال مباراة العودة بالقاهرة.

