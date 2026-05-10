إعلامي عن هزيمة الزمالك أمام اتحاد العاصمة: الفارس الأبيض قادر على التعويض في القاهرة

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن نادي الزمالك كان قريبًا جدًا من تحقيق الفوز على اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية اللي اتلعبت على ملعب 5 يوليو.

وأضاف “أضا” خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد» إن الزمالك قادر يحقق الفوز في مباراة العودة، وأكد إنه قدم مباراة كبيرة رغم الهزيمة بهدف دون رد.

وتابع أضا إنه متفائل بتحقيق الزمالك اللقب في لقاء الإياب رغم فوز اتحاد العاصمة في الذهاب، وقال: "أحنا مش خرجيين من عزاء".

وأشاد أضا بمحمد شحاتة اللي شارك في مباراة اليوم رغم وفاة والدته، ووصف موقفه بالبطولي، وأكد دور إدارة الزمالك في منحه إشارة القيادة لمواجهة اتحاد العاصمة، وقال: "محمد شحاتة كان واقف في المنيا بياخد عزاء والدته".