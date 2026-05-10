مران بدني صباحي لمنتخب الشباب استعداداً لوديتي عمان

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، استعداداته المكثفة، خلال معسكره الحالي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني الموضوع للفترة المقبلة.

وأدى لاعبو المنتخب، تدريبًا صباحيًا داخل صالة “الجيم”، تحت إشراف الدكتور قاسم قدري، مخطط الأحمال، حيث ركز المران على الجوانب البدنية والاستشفائية ورفع معدلات اللياقة، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب، تدريبًا مسائيًا في تمام السادسة مساءً، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، على أن يشهد المران تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، التي يسعى الجهاز الفني لتحفيظها للاعبين خلال المعسكر الحالي، استعداداً لمباراتي عمان الوديتين يومى 14 و17 مايو الحالي.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، خلال حديثه مع اللاعبين، على تأكيد أهمية المعسكر، وتحديد الأهداف المطلوبة، مع التشديد على ضرورة الالتزام والانضباط من جانب الجميع.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب، خلال معسكره المغلق الممتد من 9 إلى 17 مايو الحالي، منتخب عمان في مباراتين وديتين يومي 14 و17 مايو، ضمن برنامج الإعداد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب الشباب قد استهل سلسلة مبارياته الودية بمواجهتين أمام منتخب العراق، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز منتخبنا الوطني، في الثانية بهدف دون رد.

كما شهد معسكر مارس الماضي، خوض وديتين أمام منتخب الجزائر، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، بينما حسم التعادل السلبي المباراة الثانية.