وائل رياض مدرب منتخب الشباب في مباراة الزمالك والأهلي 2007

شهدت مباراة الأهلي والزمالك للشباب والتي تقام بملعب القلعة البيضاء في ميت عقبة حضور الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة الختامية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧.



ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من وائل رياض مديراً فنياً و يساعده شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس المرمي ومحمود حرب المدير الإداري والدكتور قاسم قدري مخطط أحمال وأحمد مصطفي محلل أداء.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، بعدما حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات، مقابل خسارة واحدة فقط.