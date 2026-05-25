محافظ بورسعيد يتفقد جمعية التثقيف الفكري بحي الزهور ويقدم التهنئة بعيد الأضحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية التثقيف الفكري والتنمية بحي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والحرص على تقديم الدعم الكامل للفئات الأولى بالرعاية.



رافقه خلالها السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات اللازمة ورفع كفاءة الصرف الصحي بالجمعية

وخلال الزيارة، قدم محافظ بورسعيد التهنئة للأطفال والعاملين بالجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة، مؤكد حرص المحافظة على المشاركة المجتمعية والتواصل المستمر مع مختلف الفئات.

وتفقد المحافظ أقسام الجمعية والأنشطة والخدمات المقدمة للمستفيدين واطلع على مستوى الرعاية الاجتماعية والتأهيلية المقدمة، مشيد بالجهود المبذولة في تقديم الدعم والرعاية لأبناء الجمعية.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية توفير كافة أوجه الرعاية والخدمات اللازمة للمستفيدين، والعمل على تلبية احتياجاتهم بصورة مستمرة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل الجمعية.

كما وجه المحافظ بسرعة رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالجمعية، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمستفيدين والعاملين بها.

وأشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة لكافة مؤسسات العمل الأهلي والاجتماعي، تقديرًا لدورها المهم في خدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.