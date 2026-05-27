محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ خطة مديرية الصحة بالمحافظة في التأمين الطبي بالشواطئ والحدائق العامة





وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بكافة المديريات الخدمية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٧.

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن مواصلة فِرق المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وفريق التواصل المجتمعي في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالشواطئ والحدائق العامة بكافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم وخاصة خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

مضيفة أنه استكمالًا لخطة التأمين الطبي للاحتفالات، تواصل العيادات المتنقلة تقديم خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات في أماكن التجمعات.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، مع متابعة لحظية من اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية؛ للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتشار الفِرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين.