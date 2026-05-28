الجنيه الذهب عند 54.16 ألفا.. تراجع محدود يحرك سوق الصاغة وسط تقلبات عالمية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا ليسجل 6770 جنيهًا بدلًا من 6810 جنيهات في بداية التعاملات.

عيار 21 يتراجع



سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا جديدًا، متأثرًا بتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأوقية والدولار في السوق المحلي.



هبوط الجنيه الذهب



تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 54.160 ألف جنيه للبيع و53.760 ألف جنيه للشراء، مع استمرار حالة التذبذب داخل السوق.



أسعار الأعيرة الأخرى



سجل عيار 24 نحو 7735 جنيهًا للبيع، وعيار 18 نحو 5805 جنيهات، وعيار 14 عند 4515 جنيهًا، وسط تحركات محدودة في باقي الأعيرة.



تأثير الدولار



جاء التراجع بالتزامن مع تغيرات في سعر الدولار داخل سوق الصاغة، حيث سجل نحو 54.17 جنيه، إلى جانب استقرار نسبي في السعر العالمي للأوقية.