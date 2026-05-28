قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
الأهلي يشعل الميركاتو الصيفي.. 5 صفقات على الطاولة وتحركات قوية لإعادة بناء الفريق
عشاق الآثار.. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه ويستقبل زواره في أول أيام الأضحى
قانون العمل الجديد 2026.. ضوابط للتعيين ومنع توريد العمال وإلزام الشركات بعقود موثقة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شهداء و18 مصابًا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بغزة
بعد 88 يوماً من العزلة الرقمية.. إيران تعيد الإنترنت تدريجياً
مسابقة متصدقش.. سلاح التعليم العالي لمواجهة الشائعات وتزييف وعي الشباب
حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 26% .. الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تُسجّل 12 مليار جنيه في يناير 2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال شهر يناير 2026 بنسبة 25.8% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال يناير العام 2026، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت نحو 12.2 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2025، بنمو 25.8%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 6 مليار جنيه خلال يناير 2026 ، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال يناير 2025، بنسبة نمو 9%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 6.1 مليار جنيه خلال يناير 2026  مقابل 4.1 مليار جنيه في يناير2025، بنمو 48.2%.

عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 917 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 690 شركة بنهاية شهر يناير من العام 2025، بارتفاع 32.9%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2026 نحو 52.5 مليار جنيه مقارنة 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 بنمو بلغ 47.6% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

إجمالي نشاط التخصييم في مصر

بلغت قيمة الأوراق المخصمة  خلال العام 2025 نحو 132,2 مليار جنيه مقابل 74,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 77.3%.

الاستعلام الإلكتروني لشركات التخصيم

ومطلع فبراير الماضي، أطلقت الرقابة المالية نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.

ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية.

نشاط التخصيم هيئة الرقابة المالية قيمة الأوراق المخصمة الأنشطة المالية غير المصرفية الأرصدة المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

محمد صلاح

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح

رسالة وداع مؤثرة من مشجعة ليفربول إلى محمد صلاح

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

حمزة عبد الكريم

ضياء السيد يعلق على انضمام حمزة عبد الكريم واستبعاد مصطفى محمد من المنتخب

منتخب مصر

ممر شرفي في تدريب منتخب مصر احتفالاً باللاعبين الجدد

بالصور

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد