قبل إجازة العيد.. طريقة شحن كارت الكهرباء NFC وفوري

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، يمكنك شحن كارت الكهرباء مسبوق الدفع بعدة طرق سهلة وآمنة من خلال هاتفك المحمول وأنت في منزلك بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يبحث الكثير عن طريقة شحن كارت الكهرباء بخاصية NFC عبر الهاتف، وهي الأسهل والأسرع في تطبيق الخدمة، كما يمكن شحن كارت الكهرباء من فوري أو أنستاباي أو فودافون كاش أيضاً، وهو ما نستعرضه لكم تفصيلياً في السطور التالية.

شحن كارت الكهرباء من فوري



يعتمد الكثيرون على فوري لشحن كروت كهرباء الخاصة بهم، ويمكن أن تكون هذه طريقة لـ شحن كارت الكهرباء بدون nfc ، وهذا لا يُبعد أصحاب كروت nfc عن الشحن بهذه الطريقة فهي متاحة لكلا الجهتين؛ وإليك الآن كيفية شحن كارت الكهرباء عن طريق فوري:

-توجه إلى أحد منافذ فوري أو المحلات الموفرة لخدماته

-قم باختيار خدمات المرافق العامة

-ثم شحن الكارت الكهرباء عن طريق النت

-إدخال اسم شركة الكهرباء التي يتبع لها الكارت الخاص بك

-إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات

-اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده

-قم بتأكيد عملية الدفع

-استلم الكارت الخاص بك مرة أخرى مع إيصال الدفع

-ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن

شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

-قم بإدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش وهو #9#.

-اختر دفع الفواتير

-اضغط على خيار الكهرباء

-قم بتحديد الشركة التي تتبع لها حسب محل إقامتك

-أدخل كود الدفع الإلكتروني

-أكمل إدخال البيانات المطلوبة

-أدخل كلمة المرور الخاصة بك

-قم بتأكيد عملية السداد

-ستصلك رسالة بتأكيد الدفع و شحن كارت الكهرباء بالموبايل.

شحن كارت العداد من تطبيق المنصة الموحدة

تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من متجر Google Play أو App Store.



تسجيل الدخول: أنشئ حسابا جديدا أو سجل دخولك باستخدام بياناتك (إذا كنت تملك حسابًا بالفعل).



إضافة بيانات العداد: أدخل رقم العداد أو رقم الكارت الذكي الخاص بك لتسجيله في التطبيق.



اختيار خدمة الشحن: من قائمة الخدمات، اختر “شحن كارت العداد”.



تحديد قيمة الشحن: حدد المبلغ الذي ترغب في شحنه.

اختيار وسيلة الدفع: يمكنك الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، المحافظ الإلكترونية، أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

تأكيد عملية الشحن: بعد إتمام الدفع، سيتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل عملية الشحن.

شحن الكارت: ضع الكارت في العداد لتحديث الرصيد الجديد.

كيفية تفعيل ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC ﻓﻲ الموﺑﺎﻳل لشحن ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

- ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟـNFC.. ﺗﺄﻛﺪ أولًا ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻳﺪﻋﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC، ﺣﻴﺚ إﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ.

- ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ: ﻗُﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ، ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭ NFC ، ﻭﻗُﻢ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﻪ.

- ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ: ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ، ﻗُﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .

- ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ: ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺤﻨﻪ، ﺛﻢ ﻗُﻢ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.