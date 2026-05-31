مرافعة الدفاع في محاكمة 29 متهما بـ"خلية العملة" الإرهابية.. الأربعاء

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأربعاء المقبل الموافق 3 يونيو 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة" الإرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين جميعا قاموا بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.