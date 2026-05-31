ضبط عامل بتهمة استيقاف سيارة موظف وتهديده بسلاح أبيض في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه باستيقافه بسيارته ومحاولة التعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض بأحد الطرق بأسوان.

خلافات أولوية المرور

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 الجارى نشبت مشادة كلامية بينه وبين آخر لخلافات بينهما حول أولوية المرور قام على إثرها الأخير بإستيقافه بسيارته والتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.