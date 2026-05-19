انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "الهجانة" لفرقة أسيوط القومية على مسرح قصر ثقافة أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية الجادة التي تسهم في بناء الوعي الوطني وتعزيز الهوية المصرية، مشيدًا بالعرض المسرحي "الهجانة" الذي افتتحت فرقة أسيوط القومية أولى لياليه على مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي ضمن برامج وزارة الثقافة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المسرح يمثل أحد أهم أدوات القوى الناعمة في تناول القضايا الوطنية والإنسانية، وترسيخ القيم التاريخية لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى أن عرض "الهجانة" يقدم معالجة فنية مؤثرة لواحدة من الصفحات المنسية في التاريخ المصري، من خلال تسليطه الضوء على معاناة نحو نصف مليون عامل مصري جرى اقتيادهم قسرًا للعمل في خدمة الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، حيث فقد كثير منهم حياتهم، بينما عاد الناجون مثقلين بمرارة القهر والمعاناة.

جاء ذلك في إطار أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة أسيوط بقيادة خالد خليل، وتحت إشراف الفنان أحمد الشريف مدير إدارة الشئون الفنية بالفرع، وبالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط بإشراف مصطفى يونس وصلاح كامل.

وأشار المحافظ إلى أن العرض لا يكتفي بسرد وقائع تاريخية، بل يقدم رؤية إنسانية عميقة تكشف وجوهًا مجهولة من تاريخ رجال بسطاء حملوا الوطن في قلوبهم، وانتُزعوا من أرضهم ليصبحوا وقودًا لحرب لا تخصهم، مؤكدًا أن المسرحية تجسد قوة الإنسان المصري وصلابته، وأن الروح المصرية مهما انكسرت لا تنحني.

العرض المسرحي "الهجانة" إعداد عن رواية الأديب أيمن رجب طاهر، وأشعار مي منصور، وألحان عبدالمنعم الشريف، وديكور فتحي مرزوق، واستعراضات محمود يحيى، وتصميم إضاءة مايكل يعقوب، ومخرج منفذ هاني محمد، ومن إعداد وإخراج الفنان أسامة عبدالرؤوف.

ويُعرض "الهجانة" يوميًا على مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من 17 إلى 27 مايو الجاري، بإشراف وسام درويش مسئول الشئون الفنية بمكتب مدير عام الإقليم، ومايكل يعقوب مدير مسرح القصر، وحمدي قطب، وعصام عبدالنبى.

