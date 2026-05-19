محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض «دكان الفرحة» لتوزيع 50 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط يفتتح معرض "دكان الفرحة" لتوزيع 50 ألف قطعة ملابس جديدة على 5 آلاف أسرة أولى بالرعاية
محافظ أسيوط يفتتح معرض "دكان الفرحة" لتوزيع 50 ألف قطعة ملابس جديدة على 5 آلاف أسرة أولى بالرعاية
إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، معرض مبادرة "دكان الفرحة" لتوزيع الملابس الجديدة ومستلزمات الأسرة على الأسر الأولى بالرعاية، والذي ينظمه صندوق “تحيا مصر” بالتعاون مع اتحاد أيتام مصر وبمشاركة بنك الكساء المصري، وذلك بقاعة استاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وأحمد عبد الرحمن، ممثل صندوق تحيا مصر، وهاشم أبو النصر، نائب رئيس اتحاد أيتام مصر، وأماني زغلول، الأمين العام للاتحاد، ونفيسة عبد السلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط أقسام المعرض التي تضم أكثر من 50 ألف قطعة متنوعة من الملابس الجديدة للرجال والسيدات والأطفال، إلى جانب الأحذية والإكسسوارات وأطقم مفروشات ولعب الأطفال، والتي سيتم توزيعها مجانًا على 5 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وإدخال البهجة على الأسر المستفيدة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن دعم الأسر الأولى بالرعاية يأتي على رأس أولويات الدولة، وأن هذه المبادرات تسهم في توفير احتياجات المواطنين بصورة كريمة تحفظ لهم حقوقهم وتخفف عنهم أعباء المعيشة.

وقال اللواء محمد علوان إن مبادرة "دكان الفرحة" تعد واحدة من المبادرات المهمة التي ينفذها صندوق تحيا مصر في مختلف المحافظات، بهدف توفير احتياجات الأسر المستحقة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الدور الحيوي لاتحاد أيتام مصر في تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المحافظة في دعم جميع المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

