أسيوط .. تجهيز 29 مجزرًا لاستقبال أضاحي عيد الأضحى مجانًا

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة متكاملة لضمان سلامة الأضاحي واللحوم وحماية صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، أعدت خطة وقائية ورقابية شاملة تضمنت تشكيل لجان مركزية وفرعية للمرور والمتابعة على 29 مجزرًا حكوميًا بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد، مع تنظيم نوبتجيات على مدار الساعة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

وأشار محافظ أسيوط إلى وقف الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والإدارات البيطرية حتى نهاية فترة العيد، مع تدعيم المجازر بفرق إضافية من الأطباء البيطريين والأجهزة المعاونة، لضمان إجراء الكشف البيطري الكامل على الأضاحي قبل الذبح وبعده.

وأوضح اللواء محمد علوان أن الذبح داخل المجازر الحكومية سيكون بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتحت إشراف بيطري متكامل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين والحد من الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، وبمتابعة السكرتير العام للمحافظة، لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة المجازر، بما يشمل مراجعة شبكات المياه والصرف والكهرباء، وتوفير أدوات النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب تأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة في ختم المذبوحات.

كما أكد على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة، ومباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة محال الجزارة والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم، والتصدي لأي مخالفات أو تداول للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار محافظ أسيوط إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية الطب البيطري وغرف فرعية بالإدارات المختلفة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ ندوات توعوية لحث المواطنين على الذبح داخل المجازر الحكومية والاستفادة من الخدمة المجانية حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.