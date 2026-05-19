لراحة المواطنين.. تركيب مقاعد خشبية بكورنيش الجامعة بحي غرب في أسيوط

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أعمال تركيب المقاعد الخشبية الجديدة بطريق كورنيش الجامعة بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير أماكن جلوس واستراحات مناسبة للأسر والشباب المترددين على الكورنيش.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المقاعد تم تصنيعها داخل الورش التابعة للوحدات المحلية باستخدام أخشاب معاد تدويرها، في إطار تعظيم الاستفادة من الرواكد والمخلفات القابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في خفض التكلفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأشار المحافظ إلى أن كورنيش الجامعة يعد من المناطق التي تشهد إقبالًا مستمرًا من المواطنين، الأمر الذي يتطلب دعمه ببعض التجهيزات التي تسهم في توفير قدر أكبر من الراحة لرواده وتحسين الشكل العام للمنطقة.

وخلال الجولة، وجه اللواء محمد علوان مسئولي الحي وممدوح جبر رئيس حي غرب بحسن توزيع المقاعد في المواقع الأكثر استخدامًا، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، مع التأكيد على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للكورنيش.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تنفيذ مبادرات عملية تستهدف تحسين الخدمات والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.