رغيف الخبز خط أحمر.. سؤال برلماني لمواجهة التلاعب بالأسعار

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار بعض المخالفات المرتبطة بالتلاعب في أسعار الخبز وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار المقررة.

وأكد النائب أن الحملات الرقابية التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن، تمثل جهودًا مهمة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي، مشيدًا بما أسفرت عنه تلك الحملات من ضبط كميات من الدقيق المدعم ومواجهة محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة.

احتياجات المواطنين اليومية والاستقرار الاجتماعي

وأشار إلى أن استمرار ظهور بعض المخالفات يستدعي بحث الأسباب التي تؤدي إلى تكرارها، خاصة أن ملف الخبز يرتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية والاستقرار الاجتماعي.

ووجه النائب 5 تساؤلات للحكومة، تضمنت معرفة خطتها للقضاء على التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، ومدى وجود قاعدة بيانات موحدة للمخابز المخالفة والإجراءات المتخذة ضد المخالفين المتكررين.

كما تساءل عن حجم التنسيق بين وزارتي التموين والداخلية لضمان استمرار الرقابة، ودور المحافظين في متابعة الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين، إلى جانب إمكانية تطبيق منظومة رقمية تتيح الإبلاغ الفوري عن مخالفات الأسعار وربطها بغرف عمليات المحافظات والجهات الرقابية.

وشدد النائب أشرف أمين على أن حماية رغيف الخبز مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية يجب أن يصاحبها تحرك مستمر لضمان عدم استغلال المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.