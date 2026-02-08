اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي

قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن هناك تحديات في منطقة القرن الأفريقي أمام مصر والصومال.

وأضاف اللواء وائل ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مصر تدعم الصومال والاتحاد الافريقي من خلال تواجد البعثة المصرية في منطقة الصومال، متابعا أن هذا الامر يؤمن الصومال ضد أي تهديدات خارجية.

وأشار إلى أن هناك تحديات لمصر والصومال في منطقة القرن الإفريقي، وفي مقدمتها رغبة إثيوبيا إيجاد مكان لها في منطقة البحر الأحمر.

ولفت اللواء أركان حرب وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إلى أن مصر ترفض هذا الأمر تماما لأنه يهدد أمن دولة الصومال والمصالح المصرية في القرن الإفريقي.