ضبط محطة غاز جمعت 7500 كيلو صب لبيعها بالسوق السوداء بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدى عبد الكريم عامر ، جوله مفاجئة على إحدى محطات تعبئة الغاز بدمياط ويقوم بضبط قيام المحطه بتجميع(٧٥٠٠) كيلو غاز صب بالزياده عن الرصيد الموجود فى خزانات المحطه بعد تعبئة أسطوانات البوتاجاز المنزليه والتجارية وذلك بغرض تجميع تلك الكميات لبيعها بالسوق السوداء نتيجة التلاعب فى أوزان أسطوانات الغاز.



وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحطه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على وكيل النائب العام للتصرف.



رافق وكيل الوزارة مجدى المغلاوى مدير التجاره الداخليه بالمديريه وإيهاب العطار والبدرى النمر وطه حسين مأمورى الضبط القضائي.



وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط على ضرورة المتابعة اليوميه لمحطات تعبئة الغاز وعلى مستودعات الغاز والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالدعم الذى تقدمه الدوله للمواطن وأنه لن يتهاون مطلقا فى الحفاظ على الدعم ومكافحة الغش بكافة أشكاله وصوره ويحذر كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالدعم أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات لردع المتلاعبين بالدعم المقدم للمواطن.