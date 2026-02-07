قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
محافظات

ضبط محطة غاز جمعت 7500 كيلو صب لبيعها بالسوق السوداء بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدى عبد الكريم عامر ، جوله مفاجئة على إحدى محطات تعبئة الغاز بدمياط ويقوم بضبط قيام المحطه بتجميع(٧٥٠٠) كيلو غاز صب بالزياده عن الرصيد الموجود فى خزانات المحطه بعد تعبئة أسطوانات البوتاجاز المنزليه والتجارية وذلك بغرض تجميع تلك الكميات لبيعها بالسوق السوداء نتيجة التلاعب فى أوزان أسطوانات الغاز.


وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحطه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على  وكيل النائب العام للتصرف.


رافق  وكيل الوزارة مجدى المغلاوى مدير التجاره الداخليه بالمديريه وإيهاب العطار والبدرى النمر وطه حسين مأمورى الضبط القضائي.


وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط على ضرورة المتابعة اليوميه لمحطات تعبئة الغاز وعلى مستودعات الغاز والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالدعم الذى تقدمه الدوله للمواطن وأنه لن يتهاون مطلقا فى الحفاظ على الدعم ومكافحة الغش بكافة أشكاله وصوره ويحذر كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالدعم أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات لردع المتلاعبين بالدعم المقدم للمواطن.

