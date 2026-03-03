توابع الحلقة 13 .. ابنة ريهام حجاج ترفض الإقامة معها

أذاعت قناة “CBC دراما”، الحلقة 13 من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، حيث رفض ابنة شهيرة الانتقال معها للاقامة في منزل الجديد واصرت علي الاقامة عند اخلاص.

فيما رفضت شهيرة الزواج من أشرف وقبلت فقط ان تكون الوجه الاعلاني للمشروع .

قصة مسلسل توابع:

تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية “إنفلونسر متخصصة في علم النفس”، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع

العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من: أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.