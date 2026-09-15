بالكاجوال ...ريهام حجاج تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

و ظهرت ريهام حجاج بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

وتعد الفنانةريهام حجاج، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريهام حجاج في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.