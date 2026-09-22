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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

13 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن 150 وظيفة في شبرا الخيمة

وظائف
وظائف
قسم الخدمات

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث توفر إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الحلوى 150 فرصة عمل بمقر الشركة الكائن في شارع أبو محرم بمسطرد في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

​تفاصيل وشروط شغل الوظائف:

و​تأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وفتح مجالات جديدة أمام خريجي مختلف المؤهلات، وقد جاءت شروط التقديم كالتالي:

وظائف

​المؤهلات المطلوبة: التقديم متاح لحاملي المؤهل العالي، المؤهل المتوسط، وكذلك غير الحاصلين على مؤهل.

​السن المسموح به: يشترط أن يتراوح سن المتقدم بين 18 إلى 45 عاماً.
​الأجور المقررة: تتراوح المرتبات للوظائف المتاحة ما بين 7000 إلى 13000 جنيه شهرياً، وذلك حسب طبيعة العمل والوظيفة.

​وتسعى هذه المبادرات المستمرة من وزارة العمل إلى دعم وتشغيل الشباب وتوفير حياة كريمة لهم برواتب مجزية تتناسب مع المتطلبات المعيشية الحالية.

وظائف

وزارة العمل تُعلن عن "دبلوم وماجستير" السلامة والصحة المهنية

وكان أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (التابع لوزارة العمل)، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، عن فتح باب القبول والتقديم لبرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 بمقر المركز.

​ويأتي هذا الإعلان في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، وعقب صدور القرار الوزاري رقم 1815 لسنة 2026، والذي يقضي بإضافة البرنامجين بالنظام التراكمي للساعات المعتمدة ضمن برامج الدراسات العليا بكلية العلوم – جامعة القاهرة.

وظائف

​أهداف البرامج ومسارها الأكاديمي:

و​تستهدف البرامج المستحدثة توفير مسار أكاديمي ومهني فريد يدمج بين التأهيل العلمي الرصين والتطبيق العملي في مجالات:

  • ​تأمين بيئة العمل والتعامل مع المخاطر المهنية.
  • ​تقييم وإدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.
  • ​تلبية الاحتياجات المتسارعة لسوق العمل داخل المنشآت الصناعية، الخدمية، ومختلف القطاعات الاقتصادية.
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​شروط ومميزات الالتحاق:

​شمولية التخصصات: يتيح البرنامج التقديم للحاصلين على المؤهلات العليا من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، مما يفتح باباً واسعاً لتغيير أو تطوير المسار المهني.

​نظام الدراسة: تُجرى الدراسة على مدار فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، بإشراف نخبة من أكاديميي كلية العلوم وخبراء المركز القومي.

وظائف

​مرونة الحضور: توفر البرامج ميزة حضور المحاضرات وجهاً لوجه أو عبر المنصات الرقمية (أونلاين)، لمساعدة الدارسين على الموازنة بين مهام عملهم ومتطلبات الدراسة.

​معلومات التقديم والتواصل:

​موعد بدء التقديم: اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

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​مكان التقديم واستلام الأوراق: بمقر المركز القومي لدراسات الكسبرة والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (156 شارع الحجاز، بالقرب من ميدان الحجاز، مصر الجديدة – القاهرة، بجوار مدرسة سانت فاطيما للغات).

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