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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تفاصيل التقديم على دبلوم وماجستير السلامة والصحة المهنية

وزارة العمل
وزارة العمل
قسم الخدمات

​في خطوة جادة نحو تعزيز تأهيل الكوادر والقيادات المتخصصة في مجالات تأمين بيئة العمل وإدارة المخاطر، أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (التابع لـ وزارة العمل)، بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، عن فتح باب القبول والتقديم لبرنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 بمقر المركز.

​ويأتي هذا الإعلان في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، وعقب صدور القرار الوزاري رقم 1815 لسنة 2026، والذي يقضي بإضافة البرنامجين بالنظام التراكمي للساعات المعتمدة ضمن برامج الدراسات العليا بكلية العلوم – جامعة القاهرة.

وزارة العمل

​أهداف البرامج ومسارها الأكاديمي:

و​تستهدف البرامج المستحدثة توفير مسار أكاديمي ومهني فريد يدمج بين التأهيل العلمي الرصين والتطبيق العملي في مجالات:

  • ​تأمين بيئة العمل والتعامل مع المخاطر المهنية.
  • ​تقييم وإدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.
  • ​تلبية الاحتياجات المتسارعة لسوق العمل داخل المنشآت الصناعية، الخدمية، ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وزارة العمل

​شروط ومميزات الالتحاق:

​شمولية التخصصات: يتيح البرنامج التقديم للحاصلين على المؤهلات العليا من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، مما يفتح باباً واسعاً لتغيير أو تطوير المسار المهني.

​نظام الدراسة: تُجرى الدراسة على مدار فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، بإشراف نخبة من أكاديميي كلية العلوم وخبراء المركز القومي.
​مرونة الحضور: توفر البرامج ميزة حضور المحاضرات وجهاً لوجه أو عبر المنصات الرقمية (أونلاين)، لمساعدة الدارسين على الموازنة بين مهام عملهم ومتطلبات الدراسة.

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​معلومات التقديم والتواصل:

​موعد بدء التقديم: اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

​مكان التقديم واستلام الأوراق: بمقر المركز القومي لدراسات الكسبرة والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل (156 شارع الحجاز، بالقرب من ميدان الحجاز، مصر الجديدة – القاهرة، بجوار مدرسة سانت فاطيما للغات).

و​للتواصل والاستفسار السريع عبر واتساب.

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هيئة ميناء دمياط تعلن فتح باب برنامج التدريب الصيفي

وكانت أعلنت هيئة ميناء دمياط عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب لشباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2026.

​تفاصيل ومواعيد التقديم

و​أوضحت هيئة ميناء دمياط أن فترة التقديم تبدأ اعتباراً من يوم 14 سبتمبر 2026 وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2026. ومرّت الهيئة بآلية مزدوجة للتقديم تتضمن الآتي:

وزارة العمل

تقديم الأوراق باليد: يتوجه المتدرب بنفسه إلى مركز التدريب الإداري بهيئة ميناء دمياط خلال الفترة المذكورة (من الأحد إلى الخميس) بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً.

​التسجيل الإلكتروني: يقوم المتدرب بنفسه بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع التسجيل المخصص بهيئة ميناء دمياط.

وزارة العمل مركز دراسات السلامة السلامة والصحة المهنية علوم القاهرة الدبلوم المهني الماجستير المهني

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