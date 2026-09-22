السفير العراقي ونظيره الأردني يبحثان التطورات الإقليمية والتعاون مع مصر

التقى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، يوم الثلاثاء 22 أيلول 2026، سفير المملكة الأردنية الهاشمية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، وذلك في مقر السفارة الأردنية بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، واستعراض أوجه العلاقات الأخوية التي تجمع العراق والأردن وجمهورية مصر العربية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التعاون بين العراق والأردن ومصر

كما بحث الجانبان مسارات التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، والترتيبات الجارية لعقد لقاء على مستوى السفراء، في إطار تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث، فضلاً عن التهيئة لعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه من موضوعات مشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تداعيات التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة الملاحة البحرية، وأمن إمدادات وصادرات النفط، والاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالحد من آثارها على حركة التجارة والاقتصادات الوطنية.

وأكد الجانبان أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعودة إلى مسار المفاوضات لمعالجة الأزمات والخلافات، بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.