عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي يقدمه الإعلامية حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "هل ينجح العراق في حصر السلاح بيد الدولة؟"، حيث إن هناك ترقب إقليمي ودولي لما سيسفر عنه انتهاء مهلة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر الجاري، في ظل تأكيدات الحكومة العراقية بأنه بعد هذا التاريخ لن تكون هناك مبررات لفكرة حمل السلاح، أو التفكير في مهام عسكرية خارج النطاق الرسمي للدولة.

وفق تقارير، الخروج المنتظر للقوات الأجنبية من العراق ربما يصبح أكثر بساطة من الأوضاع في الداخل العراقي؛ حيث ترفض عدة فصائل مسلحة فكرة تسليم السلاح، أو تبدي موافقة مشروطة، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد بعد اقتراب زوال السبب الأساسي لتمسك هذه الفصائل بسلاحها وعدم تسليمه، وهو خروج القوات الأجنبية بنهاية الشهر الجاري.

التحديات التي تواجه الحكومة العراقية لتنفيذ خطة حصرية السلاح تتوزع على مستويات عدة، على رأسها: التحديات الأمنية والسياسية بعد الثلاثين من سبتمبر، وهل تمتلك الحكومة من الأساس الآليات والوسائل القانونية والأمنية التي تسمح لها بتحقيق حصرية السلاح؟ وما هي آليات وسيناريوهات التعامل مع الفصائل التي سترفض تسليم السلاح؟

ويبقى السؤال بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق: هل ستنجح الدولة في سد الفراغ الأمني وحصر السلاح بيدها، أم قد يتحول هذا الانسحاب لمشكلة أكبر؟